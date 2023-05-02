Бутузов Василий Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутузов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36196. БУТУЗОВЪ, ВАСИЛІЙ МИТРОФАновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Телава, 29 л.; — Кутаисск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 4 Дек. 908 г. (3 ч. 1655, 1659 и 1659¹ У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 9 Февр. 909. | 904 39733 1655 У. | 901 29223 172 М.
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