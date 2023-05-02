Боян Станислава Юзефова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боян
- Имя
- Станислава
- Отчество
- Юзефова
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130298. БОЯНЪ, СТАНИСЛАВА ЮЗЕфова. Лиш. ос. пр. изъ м. Лодзин. у., гм. Радогощъ, 23 л.; — Петроков. О. С. 14 Авг. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 13 Окт. 909. | 907 973 1655 У. | 902 79518 169 М. | 903 68375 169 М.
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