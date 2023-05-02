Сериков Митрофан Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сериков
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28692. СЕРИКОВ, МИТРОФАН МАКСИМОВИЧ, 25 л. Гр. Землянск. у., Хвощеватск. в, д. Панской-Гвоздевой; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 7 м., с зач. 3 м. и 18 д. пр. з. Исп. 5 марта 920.
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