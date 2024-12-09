Дзюбук Аббакум Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзюбук
- Имя
- Аббакум
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37890. ДЗЮБУКЪ, АББАКУМЪ ПАВловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ровенск. у., Селищск. в., с. Погорѣловки, 28 л.; — Луцк. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Сент. 908 г. (2 ч. 1655 У. ар. отд. 3 г. и 9 м.), арест. отд. 3 г. и 10 м. Исп. 13 Февр. 909. | 905 12372 1655 У. | 99 10238 170 М. | 902 63052 1655 У. | 97 28734 1647 У. | 900 45317 1654¹ У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.