Серко Иван Демьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Демьянович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9025. СЕРКО ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ, 26 л., Константиновск. у., Бучуковск. в. Гомельск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 3 г. 11 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 марта 923.
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