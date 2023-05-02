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Антяшева Евдокия Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антяшева
Имя
Евдокия
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
02 январь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
290. АНТЯШЕВА, ЕВДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 20 л. Гр. Вязниковск. у., Сарыевск. в., д. Охлопковой; — Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно и 2 н. прин. раб. Исп. 2 янв. 919.

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