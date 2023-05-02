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Макаров Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8829. Макаров Николай Степанович, 18 л., Рязанск. у., Троицк. в. и с. Н. С. 5 уч. Самарск. у. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1 нояб. 926.

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