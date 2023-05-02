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Широков Сергей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широков
Имя
Сергей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
16 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
46910. ШИРОКОВЪ, СЕРГѢЙ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоладожск. у., Песоцк. в.,д. Нурмы, 41 г.; — СПБ. О. С., 1 14, 152, 9, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Марта 907. | 904 38491 1659 У. | 95 109345 1659 У. | 902 92935 977 У. | 95 7619 172 М. | 96 90926 169 М. | 86 74823 169 М.

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