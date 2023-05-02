Женихов Алексей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Женихов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3184. ЖЕНИХОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Ярославск. у., Курбск. в., с. Козьмодемьянского. Н. С. 2 уч. г. Ярославля. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в . з. с. 12/ІІ—24.
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