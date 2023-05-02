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Блюдников Шмуйла Гершенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блюдников
Имя
Шмуйла
Отчество
Гершенов
Дата исполнения приговора
20 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45270. БЛЮДНИКОВЪ, ШМУЙЛА ГЕРшеновъ. Мщ. г. Витебска, 21 г.; — СПБ. С. П., 17, 19, 53, 57 и 126 У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 1 г. Исп. 20 Апр. 905.

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