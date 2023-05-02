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Розанов Иван Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розанов
Имя
Иван
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8284. РОЗАНОВ ИВАН АРСЕНЬЕВИЧ, 23 л., Галичск. у., Богчинск. в., д. Седые. Н. С. 1 уч. Галичск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 1 авг. 923.

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