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Краева Александра Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краева
Имя
Александра
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6937. КРАЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 19 л., б. г. Екатеринбурга, Н. С. 2 уч. б. Екатеринбургск. у., Ст. 161, лиш. св. 1 г.. Исп. 24 ноября 923.

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