Дмитриев Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3940. ДМИТРИЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 24 л., Ростовск. у., Березниковск. в., с. Астафьево. Н. С. 4 р. Ростовск. у. Ст. 143, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.