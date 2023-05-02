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Трофимов Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140151. ТРОФИМОВЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Москвы, 25 л.; — Москов. Ст. М. С. Александров. уч. 26 Окт. 909, 169 М., по сов. съ приг. М. С. Прѣснен. уч. г. Москвы отъ 23 Окт. 909 г. (169 и 172 М. — тюр. 2 м.), тюр. 3 м. Исп. 26 Окт. 909.

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