Трофимов Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140151. ТРОФИМОВЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Москвы, 25 л.; — Москов. Ст. М. С. Александров. уч. 26 Окт. 909, 169 М., по сов. съ приг. М. С. Прѣснен. уч. г. Москвы отъ 23 Окт. 909 г. (169 и 172 М. — тюр. 2 м.), тюр. 3 м. Исп. 26 Окт. 909.
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