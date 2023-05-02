Гладких Михаил Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладких
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14110. ГЛАДКИХ, МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 36 л. Гр. Пермск. у., Ново-Рождественск. в. д. Гоголевой; — Р. Т. г. Перми. Контр-рев. действ., лиш. св. 7 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 30 янв. 920.
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