Федорова Матрена Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 482
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154972. ФЕДОРОВА, МАТРЕНА ФЕДОрова (она же Сергѣева). К. Вяземск. у., Леонтьевск. в., д. Константинкова, 38 л., рд. т. же у., Новосильск. в., въ д. Борщевыхъ-Обуховъ; — М. С. Мѣщанск. уч. г. Москвы 23 Сент. 908, 14² и 169 М., по слож. съ на каз. по приг., напеч. въ 908 г. № 153994, тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 28 Февр., счит. ср. съ 8 Нояб. 908. | 906 59335 169 М. | 900 11800 169 М. | 902 78130 172 М.
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