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Кузнецов Матвей Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Матвей
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
25604. КУЗНЕЦОВ, МАТВЕЙ АНТОНОВИЧ, 22 л. Гр. Тамбовск. у., Митропольск. в., с. Коровина; — Н. С. 12 р. Тамбовск. у. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 20 апр. 920.

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