Гринке Юстина Вильгельмова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гринке
- Имя
- Юстина
- Отчество
- Вильгельмова
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46288. ГРИНКЕ, ЮСТИНА ВИЛЬГЕЛЬМОва. К. Гроецк. у., гм. и д. Копты, 23 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Шимановъ; — Гм. С. 3 окр. Варшавск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.
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