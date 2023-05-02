Зимнухов Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зимнухов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33809. ЗИМНУХОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. ст. Тишанской, Хоперск. окр., 36 л.; — У.-Медвѣдицк. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1454 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 24914 и 906 г. № 77360, каторж. раб. 10 л. Исп. 20 Окт. 907, счит. ср. съ 12 Сент. 906. | 903 2989 1654¹ У. | 99 94201 1652 У.
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