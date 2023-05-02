Красильников Фаддей Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красильников
- Имя
- Фаддей
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6967. КРАСИЛЬНИКОВ ФАДДЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 24 л., Сенгилейск. у., Борлинск. в., с. Большой-Борлье, Н. С. Дежурн. кам. Сенгилейск. у., Ст. ст. 16 ч. 3, 88, 100, 107, 108, 109, 116, лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 июля 923.
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