Долгих Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгих
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4002. ДОЛГИХ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 23 л., Усольск. у., Городищенск. в., д. Малое-Городище. Н. С. 2 уч. Усольск. у. Ст. ст. 180 п. п. «е», «б», 181 и 189, лиш. св. 3 г. Исп. 5 мая 923.
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