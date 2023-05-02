Горшкова Мария Леонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горшкова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Леонова
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46218. ГОРШКОВА, МАРІЯ ЛЕОНОВА. К. Новоторжск. у. и в., д. Внукова, 20 л.; — Тверск. О. С., 140, 2 ч. 1483 и 1583 У., тюр. 2 м. Исп. 19 Мая 905.
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