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Горшкова Мария Леонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горшкова
Имя
Мария
Отчество
Леонова
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46218. ГОРШКОВА, МАРІЯ ЛЕОНОВА. К. Новоторжск. у. и в., д. Внукова, 20 л.; — Тверск. О. С., 140, 2 ч. 1483 и 1583 У., тюр. 2 м. Исп. 19 Мая 905.

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