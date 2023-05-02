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Дешевых Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дешевых
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3875. ДЕШЕВЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Пугачевск. у., Сухо-Вязовск. в. и с. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 95, лиш. св. 1 г. Исп. 24 дек. 923.

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