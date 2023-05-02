Батурин Александр Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батурин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20178. БАТУРИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Оренбурга, 25 л.;—Самар. О. С., 152, 2 ч. 1665, 1 и 3 п. 1669¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 13 Нояб. 908. 903 19757 1654 У. | 99 32368 170 М. | 901 32870 1655 У. | 98 41521 169 М. | 900 16230 170 М. | 98 34438 169 М.
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