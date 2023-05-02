Ломаков Леонид Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ломаков
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26033. ЛОМАКОВ, ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. Екатеринбургск. у., Верхне-Тагильск. з; — Н. С. 1 уч. Шадринск. у. Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 6 д. пр. з. и лиш. пр. 3 г. Исп. 16 марта 920.
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