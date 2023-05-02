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Аникеев Михаил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аникеев
Имя
Михаил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
29 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129533. АНиКѢЕВЪ, МИХАИЛЪ АнДреевъ. Мщ. г. Златоуста, 18 л.; — Казанск. С. П., 53, 54, 57 и 2 п. 2 ч. 166 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 29 Іюля 909.

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