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Донов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Донов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4042. ДОНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 16 л., Тихвинск. у., Больше-Дворск. в. и с. Череповецк. Губсуд. Ст. 76, лиш. св. 6 л. 4 м. Исп. 12 ноября 923.

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