Управителев Илья Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Управителев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12317. УПРАВИТЕЛЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Кирилловск. у. и в., д. Шолково. Череповецк. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. П. в.3. С. 5/ѴІІ—21
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.