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Кускунов Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кускунов
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7720. КУСКУНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 36 л, г. Тары. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 4 м. 18 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 июля 923.

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