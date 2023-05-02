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Щебет Иван Севастьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щебет
Имя
Иван
Отчество
Севастьянович
Дата исполнения приговора
30 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
30647. ЩЕБЕТ, ИВАН СЕВАСТЬЯНОВИЧ, 39 л. Гр. Виленск. у.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Побег, лиш. св. 3 г., с зач. 15 д. пр. з. Исп. 30 июля 920.

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