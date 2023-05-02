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Кустов-Погодин Петр Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кустов-Погодин
Имя
Петр
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
29 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7732. КУСТОВ-ПОГОДИН ПЕТР АДРИАНОВИЧ, 43 л., Грязовецк. у., Панфиловск. в., д. Владычинной. Вологодск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. Исп. 29 янв. 923.

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