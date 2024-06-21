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Хмельков Григорий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмельков
Имя
Григорий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140829. ХМѢЛЬКОВЪ, ГРИГОРІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Тарусск. у., Высоконичск. в., д. Александровки, 26 л.; — Калужск. О. С. 19 Сент. 909, 149, 1525 и 1528 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 16 Окт. 909.

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