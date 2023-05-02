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Рябиков Афанасий Захарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябиков
Имя
Афанасий
Отчество
Захарьевич
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8513. РЯБИКОВ АФАНАСИЙ ЗАХАРЬЕВИЧ, 22 л., Невежск. у., Трехолевск. в., д. Асницы. Витебск. Губсуд. Ст. 145, лиш. св. 1 г. и пор. пр 2 г. Исп. 31 авг. 923.

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