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Седлов Петр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седлов
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
11586. Седлов Петр Михайлович, 23 л., Вятск. г., Нолинск. у. и в., д. Ухтым. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 1, 2 ч. ч. 106, 109, 1 ч. 112, 1 ч. 114, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 дек. 926.

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