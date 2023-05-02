Иванов Павел Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5172. ИВАНОВ ПАВЕЛ ГЕРАСИМОВИЧ, 20 л., г. Нальчика. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. ст. 108, 109 и 186, пор. пр. 1 г. Исп. 20 апреля 923.
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