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Морозов Константин Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Константин
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
9306. Морозов Константин Петрович, 28 л., Шадринск. окр., Буткинск. р., д. Красноярск. Н. С. 15 уч. Шадринск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 18 дек. 926.

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