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Мамот Владимир Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамот
Имя
Владимир
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8700. МАМОТ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 17 л., Краснодарск. отд. Ново-Титаровск. в. и станицы. Н. С. 1 уч. Краснодарск. отд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 12 мая 923.

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