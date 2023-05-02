Гайдаева Агафья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайдаева
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48237. ГАЙДАЕВА, АГАФЬЯ ВАСИЛЬева, 23 л. К. Золотонош. у., в. и с. Богодуховки, рд. въ г. Золотоношѣ; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр., Кіев. г., 30 Окт. 910, 16¹, 173 и 2 п. 175 М., тюр. 3 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 30 Окт. 910. 909 144345 169 М. | 909 30858 169 М.
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