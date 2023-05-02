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Артемов Иван Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемов
Имя
Иван
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129619. АРТЕМОВЪ, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. К. Архангельск. у., в. и с. Алексѣевскаго, 16 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 12 уч. г. Одессы 14 Окт. 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909.

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