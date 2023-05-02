Артемов Иван Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129619. АРТЕМОВЪ, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. К. Архангельск. у., в. и с. Алексѣевскаго, 16 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 12 уч. г. Одессы 14 Окт. 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909.
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