Завгородный Михаил Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завгородный
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4740. ЗАВГОРОДНЫЙ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 21 г., Ейск. отд., ст. Ново-Пластуновской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 58 ч. 1, лиш. св. 4 г. 2 м. Исп. 10 апр. 923.
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