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Завгородный Михаил Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завгородный
Имя
Михаил
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4740. ЗАВГОРОДНЫЙ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 21 г., Ейск. отд., ст. Ново-Пластуновской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 58 ч. 1, лиш. св. 4 г. 2 м. Исп. 10 апр. 923.

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