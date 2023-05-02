Гусаров-Бобровский Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусаров-Бобровский
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3620. ГУСАРОВ-БОБРОВСКИЙ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 31 г., Кингиссепск. у., Горск. в., д. Б. Лук. Н. С. 1 уч. Кингиссепск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 11 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 ноября 923.
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