Зеньков Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеньков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46895. ЗЕНЬКОВЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Ачинск. у., Назаровск. в., д. Гляденской, 27 л., рд. Орлов. г., Дмитров. у., Вѣренск. в., въ с. Сусловѣ; — М. С. 2 уч. Ачинск. у. (во 2 р.), 13 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 905. | 901 54218 169 М.
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