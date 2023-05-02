Долинская София
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долинская
- Имя
- София
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46542. ДОЛИНСКАЯ, СОФІЯ (внѣбр.). К. Равск. у., гм. Желехлинъ, д. Копецъ, 22 л., рд. т. же у., гм. Будзишевице, въ д. Венгржиновице; — М. С. г. Скерневицъ, 4 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 8 м. Исп. 6 Іюня 905.
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