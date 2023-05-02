Долинская София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолинская София

Долинская София

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долинская
Имя
София
Дата исполнения приговора
06 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46542. ДОЛИНСКАЯ, СОФІЯ (внѣбр.). К. Равск. у., гм. Желехлинъ, д. Копецъ, 22 л., рд. т. же у., гм. Будзишевице, въ д. Венгржиновице; — М. С. г. Скерневицъ, 4 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 8 м. Исп. 6 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close