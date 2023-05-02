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Дыков Леон Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дыков
Имя
Леон
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4240. ДЫКОВ ЛЕОН НИКИТИЧ, 56 л., Невельск. у., Чернецовск. в., д. Шупики. Н. С. 3 уч. Невельск. у. Ст. 140, лиш. св. 3½ г. Исп. 31 июля 923.

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