Дыков Леон Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дыков
- Имя
- Леон
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4240. ДЫКОВ ЛЕОН НИКИТИЧ, 56 л., Невельск. у., Чернецовск. в., д. Шупики. Н. С. 3 уч. Невельск. у. Ст. 140, лиш. св. 3½ г. Исп. 31 июля 923.
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