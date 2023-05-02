Есеркин Джолдубай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Есеркин
- Имя
- Джолдубай
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46721. ЕСЕРКИНЪ, ДЖОЛДУБАЙ. Кирг. Сергіопольскаго уч., Каракольск. в., Лепсин. у., 40 л.; — М. С. 2 уч. Лепсин. у., 2 ч. 288 У., тюр. 2 м. Исп. 17 Авг. 904 (Вѣр.).
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