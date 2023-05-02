Кананыкин Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кананыкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82890. КАНАНЫКИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАновъ, 25 л. Мщ. г. Козельска, рд. въ г. Москвѣ; — Калуж. О. С., 19 Апр. 911, 152¹, 1 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 907 13135 172 и 177 М. (растр. и покуш. на кражу). | 904 79173 169 М.
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