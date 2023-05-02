Турусин Ефим Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турусин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9697. ТУРУСИН ЕФИМ КОНСТАНТИНОВИЧ, 47 л., Иркутск. окр., Оекск. в., с. Бургас. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 142, лиш. св. 2 г. 5 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/І—26.
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