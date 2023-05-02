Агольт Мина Бениаминова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агольт
- Имя
- Мина
- Отчество
- Бениаминова
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129306. агольтъ, мина беніаминова (Веньяминова). Мщ., 36 л., рд. въ м. Стоклишкахъ, Трокск. у.; — Виленск. Г. С. М. С. 2 Іюня 909, 169, 5 и 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 11 Авг. 909. | 908 98919 170 М.
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