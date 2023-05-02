Кузнецов Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87452. КУЗНЕЦОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ. К. Алатырск. у., Дубенск. в. и с., 37 л.; — Астрахан. О. С., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Апр. 908. 87453. КУЗНЕЦОВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Великолуцк. у., Загарск. в., д. Бо рокъ, 30 л., рд. въ г. Харьковѣ; — Великолуцк. Г. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Іюня 907. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 87454. | 902 1 4210 172 М. | 96 53678 170 М. | 901 82945 170¹ М. | 93 57556 170¹ М. | 98 92143 1655 У.
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