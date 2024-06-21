Горбачев Арсений Викулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбачев
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Викулов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81514. ГОРБАЧЕВЪ, АРСЕНІЙ ВИКУловъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мышкин. у., Богородск. в., д. Курова; — СПБ. О. С., 8 Марта 911, 114, 133, 152¹ и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг. СПБ. Ст. М. С. 46 уч. отъ 6 Нояб. 906 г. (63 М., арестъ 4 дн.), арест. отд. 1 г. и 1 дн., съ зач. 3 м. предв. эаключ. Исп. 6 Іюня 911. | 907 80090 1 ч. 1655 У. | 905 38613 169 М. | 904 78002 169 М.
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